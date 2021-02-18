لبنان

وزير البيئة غائب

Lebanon 24
18-02-2021 | 04:52
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رغم تفاقم المشاكل البيئية وتحدياتها الصحية، لا يزال وزير البيئة دميانوس قطار مستنكفاً عن القيام بمهامه في مقابل الحديث عن تحريكه للمجلس الاعلى للمقالع والكسارات الذي يدرس عدداً من طلبات الترخيص "السياسية" خلافاً للقانون والمخطط التوجيهي.
المصدر: نداء الوطن

دميانوس قطار

وزير البيئة

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