لبنان

قرارات حاسمة لسفارة الاتحاد الاوروبي

Lebanon 24
18-02-2021 | 05:00
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تتجه سفارة الاتحاد الأوروبي في لبنان إلى اتخاذ اجراءات حاسمة تجاه بعض الجهات الرسمية، بعد اكتشاف مخالفة عدد من المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي للمعايير البيئية والشروط الفنية والقانونية.
المصدر: نداء الوطن
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