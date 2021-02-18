قرارات حاسمة لسفارة الاتحاد الاوروبي

تتجه سفارة الاتحاد الأوروبي في لبنان إلى اتخاذ اجراءات حاسمة تجاه بعض الجهات الرسمية، بعد اكتشاف مخالفة عدد من المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي للمعايير البيئية والشروط الفنية والقانونية.

