أسعار طنّ الاسمنت وصل إلى أكثر من مليون و300 ألف ليرة.. ومفاوضات مع المحتكرين

كتبت ليا القزي في "الأخبار": اجتماعٌ ثان عُقد أمس بين وزير الصناعة عماد حُبّ الله من جهة، وشركات «الترابة الوطنية - اسمنت السبع»، «لافارج - هولسيم»، و«سبلين»، التي تحتكر سوق الاسمنت في لبنان، من جهةٍ أخرى. الهدف من الاجتماع استكمال «المفاوضات» مع المُحتكرين الثلاثة، والتي تتعلّق بمحاولة إجبارهم على خفض أسعار طنّ الاسمنت، بعد أن وصل السعر في السوق السوداء إلى أكثر من مليون و300 ألف ليرة، و«هُدّدوا» من قِبَل حُبّ الله بفتح باب الاستيراد كوسيلة لخفض الأسعار. يستمر الحوار بين الفريقين، علماً بأنّ الشركات الثلاث رفعت دعوى أمام شورى الدولة اعتراضاً على إلزامها ببيع طنّ الاسمنت بـ240 ألف ليرة (قبل احتساب ضريبة القيمة المُضافة)، مُعتبرةً ذلك «تسلّطاً عليها»، وبالكاد يُغطّي الكلفة التي تتكبّدها... هي التي راكمت طيلة المرحلة السابقة أرباحاً صافية بلغت عشرات ملايين الدولارات.

في اجتماع أمس، أعادت وزارة الصناعة التأكيد على بيع سعر الطنّ بـ240 ألف ليرة، إذا كان المصدر الشركة مُباشرةً، أما إذا اشتراه المستهلك من أحد التجّار المُعتمدين، فيُمكن بيعه بسعر أقصى يبلغ 320 ألف ليرة. وقد طلب حبّ الله من الشركات تزويده لائحة تذكر الكميات التي بيعت لكلّ وكيل، حتّى تسهل عملية مراقبة المبيع والأسعار، ومكافحة الأشخاص الذين يشترون كميات كبيرة من أكياس الاسمنت ليبيعوها بأسعار السوق السوداء. أكثر من علامة استفهام تُطرح حول القدرة على ضبط هذا الموضوع، خاصة أنّ مسؤولية مراقبة عمل الشركات «ضائعة» بين إدارات الدولة.