لبنان

"جويس" مستمرة.. ماذا عن حال الطرقات؟

Lebanon 24
18-02-2021 | 06:56
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لبنان لا يزال تحت تأثير العاصفة جويس، فإضافة إلى الأمطار الغزيرة التي شهدتها معظم المناطق تساقطت الثلوج ليلا على ارتفاع 600 متر مع تدني ملحوظ في درجات الحرارة.

 

 

أما في ما يتعلق بحال الطرقات فقد أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

- عيناتا - الارز

- كفردبيان - حدث بعلبك

- العاقورة حدث بعلبك

- جرد مربين - الهرمل

- شبعا - كفرشوبا وشبعا - راشيا

- تنورين - اللقلوق وتنورين - حدث الجبة

- الشوف الاعلى - كفريا - نيحا - الباروك - عين زحلتا

- القبيات - الهرمل

- طريق ترشيش زحلة مقطوعة أمام كل المركبات بسبب تراكم الثلوج

- طريق ضهر البيدر مقطوعة امام كل المركبات بسبب تراكم الثلوج.

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