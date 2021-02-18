الرياشي ينعى أعز الناس: اليوم حزمت أمي حقائب السماء ورحلت

توفيت والدة الوزير السابق ملحم الرياشي في ساعة متأخرة من ليل أمس، نتيجة مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت الراحلة أدخلت الى مستشفى أوتيل ديو قبل فترة، ثمّ تدهورت صحّتها حتى فارقت الحياة ليلاً.

وتجدر الإشارة الى أنّ الرياشي وعدداً من أفراد عائلته أصيبوا بالفيروس، وتماثلوا للشفاء.

وقد نعى الوزير الرياشي والدته عبر "تويتر" قال:اليوم، ارسل ملك السماء رداء الثلج اليها، ولفّها واحتضنها وحملها اليه. اليوم حزمت أمّي حقائب السماء ورحلت.اصبحت حرّة. اصبحت اقرب. كلّ الحب لوجهك الطاهر. كل الطاعة لما علمتنيه. اعرف انكِ هنا، واعرف ان لكِ مع العليّ كلام. كم سأخبر ماريّا عنك.أمّي وتسمعين.. أحبك.