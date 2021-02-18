لبنان

أهالي التبانة طاردوا سارقين وسلموهما للجيش

Lebanon 24
18-02-2021 | 07:55
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تمكن عدد من الشبان من منطقة التبانة مساء أمس الخميس من مطاردة شخصين اثناء قيامهما بمحاولة سرقة، وقد تمت ملاحقتهما داخل احياء التبانة ثم القاء القبض عليهما، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال. 

وقد تم تسليمهنا للجيش بحضور أحد مخاتير المنطقة لاجراء المقتضى القانوني بحقهما.
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