عراجي: المطلوب وضع حد للهدر في القطاع الصحي

غرد النائب عاصم عراجي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أظهرت جائحة كورونا ان القطاع الصحي بأكمله بحاجة الى إصلاح جذري. نظام الاعتمادات المالية للمستشفيات فشل ويجب وضع نظام عصري بديل له يواكب مرحلة ما بعد كورونا. المطلوب دعم المستشفيات الحكومية مع رفع يد السياسيين عن تعيين مجالس الإدارة ووضع حد للهدر الحاصل بالقطاع الصحي".