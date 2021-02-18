لبنان

بعدما قُطعت بسبب الثلوج.. فتح طرقات شمالاً (صور)

Lebanon 24
18-02-2021 | 09:39
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تعمل البلديات في محافظة عكار والتي تقع على علو حوالي 500 متر وما فوق، على اعادة فتح الطرقات التي قطعت بسبب تراكم الثلوج، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال. 
 
 


كما تعمل عدة بلديات في قضاء الضنية على اعادة فتح الطرقات الاساسية فيها بعد ان تم قطعها مساء امس الأربعاء اثر تساقط الثلوج على المرتفعات.

وقد بدأت بلدية سير بفتح الطرقات الاساسية باستعمال الجرافات.
 
على صعيد متصل، تسببت العاصفة الثلجية بتوقف كافة المخارج الكهربائية لقرى الجرد، في عكار مما ادى الى قطع التيار عن هذه القرى .

هذا وتعمل فرق شركة bus جاهدة بالتعاون مع إتحاد البلديات والبلديات على إصلاح الاعطال حيث ان العاصفة تعيق تحركهم.
 
 
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