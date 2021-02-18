مسؤولة قسم كورونا بمستشفى المعونات: الاقبال جيد على تلقي اللقاح

أكدت مسؤولة قسم كورونا في مستشفى المعونات جبيل الدكتورة مادونا مطر أن الجهاز الطبي بغالبيته كان متحمساً لتلقي اللقاح.

وفي حديث الى "صوت كل لبنان" أشارت مطر الى أن الإقبال جيّد من قبل الناس بحسب المواعيد عبر المنصّة وعدد المتصلين يومياً لتسجيل أسمائهم.

وشددت على ألا عوارض جانبية قوية سُجّلت على أي شخص بعد تلقيه اللقاح، لافتةً الى تسجيل ألم طفيف في اليد في مكان التلقيح أو انحطاط في الجسم في اليوم التالي فقط.

ودعت مطر الجميع الى عدم التردد والتسجيل لتلقي اللقاح لأن جميع اللقاحات حققت فعالية بلغت تسعين في المئة وهي نسبة جيّدة جداً فلا داعي للخوف.