لبنان

مسؤولة قسم كورونا بمستشفى المعونات: الاقبال جيد على تلقي اللقاح

Lebanon 24
18-02-2021 | 10:06
A-
A+
Doc-P-794987-637492398628742511.jpg
Doc-P-794987-637492398628742511.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت مسؤولة قسم كورونا في مستشفى المعونات جبيل الدكتورة مادونا مطر أن الجهاز الطبي بغالبيته كان متحمساً لتلقي اللقاح.
 
وفي حديث الى "صوت كل لبنان" أشارت مطر الى أن الإقبال جيّد من قبل الناس بحسب المواعيد عبر المنصّة وعدد المتصلين يومياً لتسجيل أسمائهم.
 
وشددت على ألا عوارض جانبية قوية سُجّلت على أي شخص بعد تلقيه اللقاح، لافتةً الى تسجيل ألم طفيف في اليد في مكان التلقيح أو انحطاط في الجسم في اليوم التالي فقط.
 
ودعت مطر الجميع الى عدم التردد والتسجيل لتلقي اللقاح لأن جميع اللقاحات حققت فعالية بلغت تسعين في المئة وهي نسبة جيّدة جداً فلا داعي للخوف.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2021-02-18
13:26 | 2021-02-18
13:25 | 2021-02-18
13:22 | 2021-02-18
13:20 | 2021-02-18
13:17 | 2021-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website