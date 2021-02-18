أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا عبد الرحمن البزري لإذاعة "صوت لبنان" ان عمليات التلقيح في المناطق تسير بشكل جيد لليوم الخامس على

التوالي وعدد المراكز المخصّصة للتلقيح تزداد تدريجاً ، مشيراً الى البدء أمس بعيادات نقّالة الامر الذي سيساعد في عملية التلقيح.

وقال البزري ان اكثر من 650 ألف شخص تسجلوا حتى الان على المنصة، لافتاً الى ان هناك بعض الثغرات البسيطة في برنامجها ما يؤدي إلى تأخير في حصول المواطنين على اللقاح والعمل يجري على المعالجة، منوهاً بأنّ البرنامج هو إنتاج محلّي بالكامل، وهذا ما نفخر به.

وتوقع وصول دفعة جديدة من اللقاحات نهاية هذا الاسبوع.

واكد أنّ نسبة التلقيح ما تزال متدنّية لأنّ عدد اللقاحات ليس كبيرًا، لكنّنا نسير على الطريق الصحيح، آملاً أن تزيد الكميّة في الأسابيع المقبلة

بهدف الاسراع في عمليّات التلقيح.