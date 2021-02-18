جريصاتي عن إستقالة عبسي من المجلس الأعلى للروم الكاثوليك: كلام بطريركنا يعلو كل كلام

تعقيباً على خبر إعلان بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف عبسي إستقالته من رئاسة المجلس الأعلى للطائفة، قال الوزير السابق سليم جريصاتي في بيان:

"كلام رئيس كنيستنا البطريرك يوسف عبسي يعلو كل كلام فيها وينقذها من كل جنوح وجموح. درس لن ينساه الكثيرون منا، خاصة من خاض معركته ضد طواحين الهواء وعاند الصخر برأسه. المطلوب اليوم والبارحة وكل يوم أن نصب الجهد والتصميم على الإهتمام بشؤون ناسنا وشجونهم في هذه الأزمنة الصعبة."