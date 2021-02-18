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لبنان
جريحان باصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد الجية
Lebanon 24
18-02-2021
|
10:39
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أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريحين نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد الجية باتجاه صيدا قبالة شركة الكهرباء
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اوتوستراد
الجية
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