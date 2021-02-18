لبنان

جريحان باصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد الجية

Lebanon 24
18-02-2021 | 10:39
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أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريحين نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد الجية باتجاه صيدا قبالة شركة الكهرباء.
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اوتوستراد

الجية

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