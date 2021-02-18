فرق الصيانة في BUS تتحضر لإصلاح الكهرباء في أعالي عكار بعد فتح الطرق

أفاد رئيس مكاتب شركة BUS في محافظة عكار المهندس أمجد الرافعي، ان "العاصفة الثلجية التي ضربت المناطق الجبلية أعالي عكار، تسببت بأعطال كبيرة على الشبكة وعلى مخارج التوزيع، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في العديد من قرى وبلدات جرد القيطع والقبيات وعكار العتيقة وأكروم".وتتحضر فرق الصيانة في الشركة بالتعاون مع الاتحاد البلدي والبلديات في هذه المنطقة التي تعمل جرافاتها على إعادة فتح الطرق، كي يتسنى للورش الفنية العمل على اصلاح الاعطال بالسرعة الممكنة، واعادة التيار تدريجا وتباعا الى هذه المنطقة.