بلدية بزبينا توقف عصابة سرقة بعد رصد ومتابعة

تمكن عناصر من شرطة بلدية بزبينا مساء أمس الأربعاء من توقيف عصابة سرقة في البلدة بعد عملية رصد وتعقب لهم من قبل الدورية.وتمّ تسليمهم مع المضبوطات الى مغفر بلدة بينو في الجومة بالتنسيق مع شعبة المعلومات.ووفق المعلومات، أن دورية من فصيلة حلبا في قوى الأمن الداخلي قد عملت على نقلهم من مغفر بينو إلى حلبا للتوسع بالتحقيق معهم.