لبنان

حزب الله بدأ معركته مع المحطات التلفزيونية في هذين الاتجاهين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-02-2021 | 11:30
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علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة "ان المعركة القانونية لـ"حزب الله" مع وسائل الاعلام التقليدية عموما والمحطات التلفزيونية خصوصا، والتي المح اليها الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله منذ مدة، قد بدأت".

واشارت المصادر انه "بنظر  الحزب فان محاولة احتواء الاشكالات مع المحطات التلفزيونية قد فشلت لاسباب لها علاقة بمصادر التمويل، وبالتالي فإن الحزب سيواجه اي هجوم سياسي او اي عملية افتراء عليه بالطرق القانونية، وبعدها عبر الوسائل الشعبية كما ألمح نصرالله ايضا".

وقالت المصادر ان الاشكال مع محطة الMTV لم يأت ضمن السياق نفسه بل طرأ بشكل مفاجئ، لكن في كل الاحوال فان مسار الدعاوى القانونية سيستمر وبزوايا مختلفة".

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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