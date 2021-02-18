عون بحث مع نجم في ضرورة الإسراع في التدقيق الجنائي المالي

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري، وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، حيث تم التأكيد لضرورة الإسراع في التدقيق الجنائي المالي، لا سيما بعد ورود أجوبة مصرف لبنان إلى وزارة المالية.