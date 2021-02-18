لبنان

كشف هوية مُنفِّذ عَملِيَّات السّرِقَة في بقعاتا وتوقيفه بعملية نوعية

Lebanon 24
18-02-2021 | 11:37
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صدر عن المـديريـة العـامة لقـوى الأمن الداخـلي  شعبـــــة العلاقــــــات العامة البلاغ التالـي: حَصَلت في الآونة الأَخيرة عدّة عَمَلِيَّات سَرِقة من داخل أبنية قيد الإنشاء ضمن محافظة جبل لبنان، كانَ آخرها بتاريخ 8-2-2021، حيثُ أقدَم مجهولٌ على السّرقة من فيلّا غير مأهولة في بلدة بقعاتا -الشوف.

 

مِن خلال المُتابعة والاستقصاءات والتَحريَّات، تبيّن أنّ عدّة عمليّات سرقة من داخل وِرَشْ بناء في البلدة ذاتها نفّذها مُشتبه بهِ واحد. وقد تمكّنت الشُّعبة -من تحديد هويّته، ويُدعی:

 

- ع. م. (مواليد عام 1976، فلسطيني) وهو من أصحاب السّوابق.

 

بالتّاريخ ذاته، وبأقلّ من /24/ ساعة على حُصول آخر عَمليّة سَرِقَة، تَمكّنت دَوريَّات الشًّعبة من تَحدِيد مَكَان تواجده في بلدة عين وزين. وبعد عَمَلِيّة رصد ومُراقبة دَقيقة، عَمِلَتْ هذه الدورِيَّات على نَصْبِ كمينٍ مُحكمٍ نتج عنه توقيفه على متن درّاجة آليّة، وضَبَطَت بحوزته بطاقة هويّة مزوّرة، يَستخدمها في تنقلاّته.

 

بتفتيش منزله، جرى ضبط كميّة من الأسلاك والقِطَع الكهربائيّة المَسروقة.

 

بالتّحقيق معه، اعترَفَ بالسّرقة من الفيلاّ المذكورة، إضافةً إلى عدّة عمليّات سرقة أسلاك وقطع كهربائيّة من ورش في بقعاتا، وانّه استحصل على بطاقة الهويّة المزوّرة من مخيّم عين الحلوة مقابل مبلغ /100/ ألف ل.ل.

 

أُجرِيَ المُقتضى القانونيّ بحقّه، وأُودع مع المَضبوطات المَرجِع المختص، بناءً على إشارة القَضاء.

 

 

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