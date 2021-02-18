لبنان

إخبار ضد فادي سعد بجرم الإساءة المتعمدة لكل الأديان

Lebanon 24
18-02-2021 | 11:44
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تقدم المحامون محمد زياد جعفيل، كوستي عيسى، ميشال فلاّح، الدكتور  وليد حدرج، سهى اسماعيل، محي الدين الباشا ومازن العاكوم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بوجه المدعو فادي عادل سعد، وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو متدخلا أو محرضاً، بالجرائم التي تمس الدين وإثارة الفتن سنداً للمواد /317/ و/474/  من قانون العقوبات، وذلك إثر انتشار فيديو للمشار اليه على وسائل التواصل الإجتماعي، تضمن إساءات متعمدة لمختلف الطوائف اللبنانية والنسيج الوطني والعائلات اللبنانية العريقة والشهداء والعلماء، ولجميع رؤساء الحكومات الأحياء منهم والأموات، ولكل المقدسات والأديان والمذاهب.

 

واعتبر المحامون في إخبارهم أن "ما قام به المدعى عليه يعارض ايمان ومعتقدات كل اللبنانيين ويمس بالوحدة الوطنية، ولا يعبر عن أي وجدان لبناني وطني مؤمن بالعيش المشترك، عدا عن أنه لا يندرج تحت أي وسيلة من وسائل التعبير عن الحريات المصانة بموجب الدستور اللبناني والقوانين المرعية الاجراء، لذلك كان هذا الإخبار منعاً لأي تطاول خارج عن الأصول ومعاقبة للمعتدي، وردعاً له ولأمثاله، وتكريساً لإحترام كل الاديان والمعتقدات ومقدساتها والابتعاد عن إثارة الفتن.

 

كما طالبوا بإحالة الإخبار على المرجع المختص لإجراء التحقيقات اللازمة مع المدعى عليه ومن يظهره التحقيق، تمهيداً لتوقيفه وإحالته على القضاء الجزائي المختص لمحاكمته وإدانته، على أن يُصار الى نشر الحكم على نفقته في الصحف المحلية.

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