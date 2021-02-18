لبنان

اعتماد مختبر لفحوصات PCR في مستشفى المنية الحكومي

Lebanon 24
18-02-2021 | 11:46
A-
A+
Doc-P-795024-637492457243784482.jpg
Doc-P-795024-637492457243784482.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتمدت وزارة الصحة مختبرا لفحوصات PCR في مستشفى المنية الحكومي، من أجل تسهيل وتسريع عملية فرز النتائج المخبرية، وإجراء فحوصات الكورونا للمسافرين والعائدين والمواطنين في قضاء المنية ـ الضنية.

والمختبر هو الوحيد المرخص لدى وزارة الصحة والمدعوم من قبلها في القضاء، حيث تم تجهيزه بأجهزة حديثة تؤمن سرعة في العمل لإظهار النتائج الخاصة بالمصابين والمخالطين من أبناء القضاء وعدم الحاجة لارسالها إلى بيروت.

يشرف على المختبر الدكتور محمد سلمى، إبن بلدة سير، الذي يعمل أيضا كمسؤول عن قسم الصحة في إتحاد بلديات الضنية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2021-02-18
13:26 | 2021-02-18
13:25 | 2021-02-18
13:22 | 2021-02-18
13:20 | 2021-02-18
13:17 | 2021-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website