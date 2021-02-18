اعتماد مختبر لفحوصات PCR في مستشفى المنية الحكومي

اعتمدت وزارة الصحة مختبرا لفحوصات PCR في مستشفى المنية الحكومي، من أجل تسهيل وتسريع عملية فرز النتائج المخبرية، وإجراء فحوصات الكورونا للمسافرين والعائدين والمواطنين في قضاء المنية ـ الضنية.والمختبر هو الوحيد المرخص لدى وزارة الصحة والمدعوم من قبلها في القضاء، حيث تم تجهيزه بأجهزة حديثة تؤمن سرعة في العمل لإظهار النتائج الخاصة بالمصابين والمخالطين من أبناء القضاء وعدم الحاجة لارسالها إلى بيروت.يشرف على المختبر الدكتور محمد سلمى، إبن بلدة سير، الذي يعمل أيضا كمسؤول عن قسم الصحة في إتحاد بلديات الضنية.