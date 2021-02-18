10
o
بيروت
15
o
طرابلس
9
o
صور
9
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
10
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اعتماد مختبر لفحوصات PCR في مستشفى المنية الحكومي
Lebanon 24
18-02-2021
|
11:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتمدت وزارة الصحة مختبرا لفحوصات PCR في مستشفى المنية الحكومي، من أجل تسهيل وتسريع عملية فرز النتائج المخبرية، وإجراء فحوصات الكورونا للمسافرين والعائدين والمواطنين في قضاء المنية ـ الضنية.
والمختبر هو الوحيد المرخص لدى وزارة الصحة والمدعوم من قبلها في القضاء، حيث تم تجهيزه بأجهزة حديثة تؤمن سرعة في العمل لإظهار النتائج الخاصة بالمصابين والمخالطين من أبناء القضاء وعدم الحاجة لارسالها إلى بيروت.
يشرف على المختبر الدكتور محمد سلمى، إبن بلدة سير، الذي يعمل أيضا كمسؤول عن قسم الصحة في إتحاد بلديات الضنية.
تابع
الأكثر قراءة
نجمة لبنانية شهيرة تحت الإقامة الجبريّة خارج لبنان!
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تحت الإقامة الجبريّة خارج لبنان!
14:08 | 2021-02-17
17/02/2021 02:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دب أبيض "على طريق سير الضنية"...ما القصة؟
Lebanon 24
دب أبيض "على طريق سير الضنية"...ما القصة؟
22:52 | 2021-02-17
17/02/2021 10:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في القليعات - عكار ...أب يطلق النار على ولديه من بندقية صيد!
Lebanon 24
في القليعات - عكار ...أب يطلق النار على ولديه من بندقية صيد!
19:41 | 2021-02-17
17/02/2021 07:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
جنون الدولار.. ارتفاع إضافي بسعر الصرف في السوق الموازية
Lebanon 24
جنون الدولار.. ارتفاع إضافي بسعر الصرف في السوق الموازية
08:55 | 2021-02-18
18/02/2021 08:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أيها اللبنانيون.. هذا موعد بدء رفع الدعم
Lebanon 24
أيها اللبنانيون.. هذا موعد بدء رفع الدعم
06:30 | 2021-02-18
18/02/2021 06:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:30 | 2021-02-18
حزب الله بدأ معركته مع المحطات التلفزيونية في هذين الاتجاهين
13:26 | 2021-02-18
نقابة المصورين الصحافيين: مروان عساف رفع كلمة الحق بالصورة
13:25 | 2021-02-18
نقل ملفّ التحقيق بانفجار مرفأ بيروت من يد القاضي صوّان!
13:22 | 2021-02-18
بلدية جبيل تشجع على تلقي اللقاح
13:20 | 2021-02-18
وفاة صاحب أفران شمسين
13:17 | 2021-02-18
فاطمة خرجت من منزل شقيقتها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟ (صورة)
فيديو
الفندق الذي بناه ترامب بعامين ينهار بعشرين ثانية (فيديو)
Lebanon 24
الفندق الذي بناه ترامب بعامين ينهار بعشرين ثانية (فيديو)
10:30 | 2021-02-18
18/02/2021 13:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
Lebanon 24
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
12:30 | 2021-02-17
18/02/2021 13:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
09:00 | 2021-02-17
18/02/2021 13:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact