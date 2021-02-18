حزب الله يفاجئ إسرائيل بـ"خطوة عسكرية" داخل تل أبيب! (فيديو)

نشر حزب الله مساء أمس الأربعاء، مقطع فيديو تحت عنوان: "أيها الصهاينة، لديكم أهداف عسكرية وأمنية داخل مدنكم"، يظهر المواقع العسكرية الإسرائيلية داخل المدن.

ايها الصهاينة لديكم اهداف عسكرية ومدنية داخل مدنكم #الاعلام_الحربي_المركزي #حزب_الله pic.twitter.com/wBdI5Ubfqr — فلاشات المقاومة الاسلامية (@leb_marrwan2122) February 17, 2021

وكان الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، قد وجه رسالة إلى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، بمناسبة "الذكرى السنوية للقادة الشهداء"، مؤكدا أن الحزب لا يبحث عن مواجهة ولا عن حرب ولكن إن فرضت إسرائيل الحرب سيخوضها. وقال نصر الله: "إن قصفتم مدينة سنقصف مدينة وإن قصفتم قرى سنقصف المستوطنات".

يأتي ذلك في وقت بدأ الطيران الحربي الإسرائيلي مناورة عسكرية مفاجئة شمالي البلاد تحاكي حربا مع "حزب الله" .

وقال الجيش الإسرائيلي، "مناورة "وردة الجليل" في سلاح الجو بدأت بشكل مفاجئ، تحت إشراف قائد السلاح اللواء عميكام نوركين، بهدف تحسين استعداد القوات الجوية للقتال في الساحة الشمالية. يحاكي التمرين سيناريوهات القتال في الساحة الشمالية وسوف يدرب جميع أنظمة القوات الجوية على المهام الأساسية للسلاح، بما في ذلك الحفاظعلى التفوق الجوي وحماية أجواء البلاد، فضلا عن المهام الهجومية وجمع المعلومات الاستخبارية"