في جرود كسروان... مواطنون عالقون في الثلج

تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ مواطنين علقوا داخل 5 سيارات بسبب تراكم طبقات الثلج على طريق عام شحتول - الغينة - جورة الترمس - غبالة كسروان ، وعملت على إيصالهم إلى مكان لمتابعة سيرهم بأمان.



والطرق الرئيسية في جرود كسروان سالكة وتقوم جرافات بلدية كفردبيان ووزارة الأشغال العامة والدفاع المدني بفتح الطرق الفرعية لكفردبيان وطرق جرد كسروان التي تراكمت عليها طبقات الثلج، لتسهيل حركة المرور.