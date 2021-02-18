لبنان

درغام: نعيش ازمة ثقة والثلث المعطل شماعة

Lebanon 24
18-02-2021 | 12:19
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 اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في حديث إلى برنامج "نهاركم سعيد" عبر محطة الـLBC أن "المشكلة تكمن في الثقة والثلث المعطل بات شماعة، ورئيس الجمهورية يطالب بصلاحياته وبالصلاحيات التي منحه إياها الدستور فهو شريك فعلي في عملية تأليف الحكومة"، وسأل: "هل الثنائي الشيعي سمى وزراءه أو الرئيس الحريري؟ هل الوزير الدرزي سماه الحريري؟ ما ينطبق على باقي الأفرقاء السياسيين يجب أن ينطبق على الرئيس عون".

ورأى أن "أحدا لا يستطيع أن يسمي رئيس دائرة من الفئة الثالثة من دون علم وموافقة الفريق الشيعي"، مؤكدا "أن المطلوب تغيير الذهنية في التعاطي مع رئيس الجمهورية، لأن البلد بحاجة إلى إنقاذ وإذا كان عند فريق الرئيس المكلف كل هذه الفكرة عن الاختصاصيين لماذا تركوا البلد يصل الى ما وصل اليه؟".

وقال:" نحن مع حكومة اختصاصيين وغير حزبيين. أين المداورة التي تحدثوا عنها؟ مقولة ما لهم لهم وما لنا لنا ولهم مرفوضة، فلماذا لا يسمي الرئيس عون ستة وزراء ويقترح ثلاثة أسماء لكل حقيبة يختار منهم الرئيس المكلف؟".

وتابع: "ما صدر عن الرئيس المكلف لجهة الاشارة الى موضوع العدد غير مقبول فنحن لسنا في شركة بل ننتمي الى هذا البلد، ونحن نريد للرئيس الحريري أن ينجح في عملية الانقاذ".

وختم: "لا مشكلة لدى الرئيس عون والقطيعة غير موجودة وعلى الرئيس المكلف تقديم مقاربة شراكة حقيقية لحلحلة الأمور".
المصدر: الوكالة الوطنية
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