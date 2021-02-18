عملية التلقيح تنطلق في حلبا

انطلقت عملية اعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد صباح اليوم في قسم الكورونا في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا -عكار، حيث تم اتخاذ الإجراءات والترتيبات كافة المعمولة وفق بروتوكول موحد في مختلف مراكز التلقيح علىمختلف الاراضي اللبنانية، لجهة احترام المسافات الآمنة ووضع الكمامات، بإشراف طاقم طبي وتمريضي في غرفتي الانتظار قبل التلقيح وبعده، وفق الآليات والأولويات المحددة من قبل وزارة الصحة واللجنة الطبية لمحكافحة كورونا.خضرينوفي كلمة لمدير المستشفى الدكتور محمد خضرين أعلن عن "بدء اعطاء اللقاحات بداية للطاقم الطبي والتمريضي العامل في اقسام كورونا، على أن تتواصل عمليات التلقيح وفق آليات المنصة الموضوعة بدءا من يوم غد الجمعة.واشار خضرين الى انه "في اليوم الاول وبسبب العاصفة الثلجية وانقطاع الطرق اعتذر البعض ممن وصلتهم الرسائل النصية عن تلقي اللقاح، على ان يحضروا غدا مع انحسار العاصفة لاخذ الجرعة الاولى"، داعيا ابناء عكار الى "الاقبال بكثافة على تسجيل اسمائهم عبرالمنصة، لاخذ اللقاح، ذلك انه لا بديل من اللقاح لمواجهة تفشي الوباء".