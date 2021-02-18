بري: لضرورة اجراء الانتخابات النيابية الفرعية

أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، حول ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية تطبيقا لمنطوق المادة 41 من الدستور والملزمة لهذا الاجراء .





بدوره، أكد الوزير فهمي لرئيس مجلس النواب "السير بهذه الاجراءات، في اواخر شهر اذار المقبل، كحد اقصى .

