القبض على عصابة سرقة.. والبلدية تنبه المواطنين

أفاد مراسل "لبنان 24" بأن دورية تابعة لشرطة بلدية كفررمان ألقت القبض على عصابة مؤلفة من شخصين من التابعية السورية يقومان بسرقة الأسلاك الكهربائية من داخل البلدة.

وبحسب المراسل، جرى تسليم أفراد العصابة مع المضبوطات الى الأجهزة الأمنية المختصة، حيث تم فتح التحقيق معهم وقد إعترفا بقيامهما بأعمال السرقة عدة مرات داخل البلدة وأخرها في سهل الميذنة.

وعليه طلبت بلدية كفررمان من جميع الاهالي التنبه من اي أعمال سرقة وأكدت أن عناصر شرطة البلدية تسيّر دوريات على مدار الساعة وتقوم بالسهر على سلامة الأهالي في البلدة.