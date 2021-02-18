لبنان

إنجراف التربة يقطع طريق دبعل في الضنية

Lebanon 24
18-02-2021 | 12:42
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أدى إنجراف التربة في بلدة دبعل في الضنية الى قطع الطريق، بعدما إنجرفت التربة والصخور جراء الامطار الغزيرة التي تساقطت. ويناشد الأهالي المعنيين بالتحرك الفوري لمعالجة الموضوع.
 
 
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