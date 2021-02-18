إنجراف التربة يقطع طريق دبعل في الضنية

أدى إنجراف التربة في بلدة دبعل في الضنية الى قطع الطريق، بعدما إنجرفت التربة والصخور جراء الامطار الغزيرة التي تساقطت. ويناشد الأهالي المعنيين بالتحرك الفوري لمعالجة الموضوع.