لبنان

"هولسيم" تلتزم قرار وزارتي الصناعة والاقتصاد

Lebanon 24
18-02-2021 | 12:51
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 أعلنت شركة "هولسيم"، في بيان، أنه "التزاما لقرار وزارتي الصناعة والإقتصاد ومنعا لارتفاع غير منضبط في الأسعار، تسليم كميات الإسمنت المتبقية في المخزون إلى المستهلك النهائي مباشرة أو عبر الموزعين وإلى ورش البناء لدى إبراز أصحابها رخصة بناءصالحة، مع التزام السعر الرسمي وهو 240000 ليرة لبنانية للطن الواحد (أرض المعمل) زائد القيمة المضافة وكلفة النقل، وذلك ضمن مخزون الكميات الموجودة لدى الشركة. وقد تم إبلاغ الموزعين كافة في جميع المناطق لالتزام هذه التوجيهات تحت طائلة عدم التعامل معهم في حال عدم التقيد"
المصدر: الوكالة الوطنية
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