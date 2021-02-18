الجميل يلتقي السفير التركي في لبنان

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل في مكتبه في بكفيا السفير التركي هاكان شاكيل في زيارة وداعية.

الاجتماع حضره رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال ابوعبدالله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبدالله وجرى بحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية وفي المنطقة.