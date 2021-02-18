فاطمة خرجت من منزل شقيقتها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟ (صورة)

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:فاطمة باسم المصري (مواليد 2004، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 02-02-2021، منزل شقيقتها في محلة حي السّلّم-بيروت، ولم تعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 921115-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.