لبنان

وفاة صاحب أفران شمسين

Lebanon 24
18-02-2021 | 13:20
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توفي، اليوم الخميس، صاحب شركة أفران شمسين موسى القادري "أبو فادي"، وذلك بعد معانته مع المرض.
 
 
"لبنان 24" يتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي.
 
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