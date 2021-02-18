لبنان

بلدية جبيل تشجع على تلقي اللقاح

Lebanon 24
18-02-2021 | 13:22
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 اصدرت بلدية جبيل بيانا اعتبرت فيه ان "التصدي لجائحة كورونا والحد من انتشار الفيروس هو جهد ومسؤولية جماعية".

وطلبت من الاهالي تسجيل الاسماء لتلقي اللقاح عبر الرابط التالي: https://covax.moph.gov.lb.

وجاء في البيان :"ساعدونا لتسجيل أكبر عدد من كبار السن لتلقي اللقاح ضمن نطاق بلديتنا الجغرافي، من خلال ابلاغنا بأسمائهم، ونحن على استعداد لزيارتهم في المنزل لتعبئة الإستمارة، ومن ثم التواصل معهم فور تحديد مواعيد تطعيمهم، لاصطحابهم من قبلنا على العنوان المحدد من قبل الوزارة لأخذ اللقا
المصدر: الوكالة الوطنية
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