نقل ملفّ التحقيق بانفجار مرفأ بيروت من يد القاضي صوّان!

أصدرت محكمة التمييز برئاسة القاضي جمال الحجار الناظرة في ملف نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع قراراً قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الأساس قبول طلب نقلها من يد القاضي فادي صوان وإحالتها الى قاضٍ آخر يعين وفقاً لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.