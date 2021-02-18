نقابة المصورين الصحافيين: مروان عساف رفع كلمة الحق بالصورة

نعت نقابة المصورين الصحافيين الزميل مروان عساف. وجاء في بيان النعي: "غيب الموت صباح اليوم الزميل مروان عساف. وبرحيله خسرت النقابة والجسم الإعلامي أحد أبرز الوجوه الذين عملوا بكد وجهد من أجل إعلاء كلمة الحق من خلال الصورة.

وقد عمل الزميل في أبرز الصحف اللبنانية ومنهم "السفير" و"المستقبل" و"النهار" وعرف بمناقبيته ودماثة أخلاقه وعمله دون كلل أو ملل. وقد عكست صوره من خلال عمله بشاعة الحرب وقد غطى خلال مسيرته الطويلة كل الأحداث والحروب. كان الفقيد مروان محبا لزملائه مخلصا لاصدقائه أمينا لمهنته سيفتقدك الزملاء والاصدقاء والمحبين وستبقى ذكراك الطيبة وبسمتك الدائمة حاضرة فينا".





وختم البيان: "تتقدم النقابة بأحر التعازي من الأهل والزملاء والجسم الإعلامي. إلى جنان الخلود فقيدنا العزيز مروان".