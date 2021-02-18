لبنان

إخبار ضد محتكري الأسمدة والعلف والأدوية الزراعية بجرم الإثراء غير المشروع

Lebanon 24
18-02-2021 | 14:11
A-
A+
Doc-P-795079-637492543857286002.jpg
Doc-P-795079-637492543857286002.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدم المحامون حسن بزي، نجيب فرحات، جاد طعمة، هيثم عزو، مازن صفية، بيار الجميّل، مريم حمدان، جوزيف وانيس، فرنسواز كامل،  باسل عباس، جان بيار خليفة، الياس طعمة والصحافي جوي حداد من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" بإخبار للنيابة العامة المالية سُجل برقم 310/2021 ضد كل من يظهره التحقيق من الشركات والمؤسسات والأفراد والتجار والمستوردين للعلف والأسمدة والأدوية الزراعية، المحددة أسماؤهم في اللائحة الصادرة عن وزارة الإقتصاد، بجرائم الإحتكار ومخالفة قانون حماية المستهلك والإثراء غير المشروع، على أن يُعرض الإخبار على النائب العام المالي لإتخاذ الإجراءات المناسبة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:52 | 2021-02-18
17:48 | 2021-02-18
17:47 | 2021-02-18
17:37 | 2021-02-18
17:18 | 2021-02-18
17:15 | 2021-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website