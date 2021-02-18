أمير قطر استقبل الحريري: ندعو جميع الأطراف لتغليب المصلحة الوطنية

التقى الرئيس المكلّف، سعد الحريري، اليوم الخميس، أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الديوان الأميري القطري.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد جرى خلال اللقاء "استعراض أبرز المستجدات في لبنان، حيث أطلع الحريري، الشيخ تميم، على آخر تطورات الأوضاع والجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة".وفي هذا الصدد أكد الشيخ تميم "على موقف دولة قطر الداعم للبنان وشعبه الشقيق"، داعياً جميع الأطراف اللبنانية إلى "تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يتعرض لها لبنان".كما تناولت المقابلة عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لـ"قنا".