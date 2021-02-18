عبد الصمد: رحل مروان عساف تاركا ذكرى طيبة

غردت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "رحل فجر اليوم المصور الصحافي مروان عساف إلى دنيا الحق تاركاً في أرشيفه آلاف الصور الجميلة وذكرى طيبة عن مهنيته وحيويته واندفاعه. لنفسه الراحة ولأهله الصبر والسلوان".