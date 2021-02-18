لبنان

الخليل تقدم بشكوى ضد مجهول

Lebanon 24
18-02-2021 | 14:23
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 أعلن المكتب الاعلامي للنائب أنور الخليل، في بيان، ان النائب الخليل تقدم، عبر وكيله القانوني المحامي ايلي كيرللس، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق فاعلا وشريكا ومحرضا ومتدخلا بجرائم الافتراء والتحريض والذم والقدح والتشهير، طالبا التحقيق معه وإحالته أمام القضاء المختص لإدانته بالأفعال المنسوبة إليه وإلزامه بالعطل الضرر، وذلك على خلفية قيامه بفبركة وتركيب فيديو يتضمن إشاعات وإيحاءات وأخبار كاذبة من خلال زج اسمه بافتراءات جرمية لها علاقة بعمليات مصرفية مزعومة لا أساس لها من الصحة، وتعمده استثمار هذه الإشاعات والفبركات عبر نشر هذا الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي بقصد الكيدية السياسية وبهدف تحريض الرأي العام ضده، للنيل من سمعته ومن مكانته على الصعيدين السياسي والشعبي من أجل تحقيق مآرب الجهة السياسية المأزومة والتي تتلطى خلفه"
المصدر: الوكالة الوطنية
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