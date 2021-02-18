لبنان

صراع بين تيارين في المجلس الأعلى الكاثوليكي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-02-2021 | 14:45
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لخّصت مصادر كنسية لـ"لبنان 24" كل ما يجري من تباينات في قضية إنتخابات المجلس الأعلى للروم الكاثوليك بأنّها نزاع سياسي لتكريس مرجعية كاثوليكية سياسية تجلس على طاولة الحوار عند أول إستحقاق في حل الأزمة اللبنانية، ومن هذا المنطلق يُلاحظ شد الحبال وحرب البيانات بين تيارين داخل المجلس، الأول يمثله النائب والوزير السابق ميشال فرعون، والثاني يمثله الوزير السابق سليم جريصاتي.
 

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