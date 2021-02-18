لبنان

ماذا قصد حزب الله من "رسالة الفيديو"؟

Lebanon 24
18-02-2021 | 15:15
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اعتبر مراقبون ان الفيديو الذي نشره الاعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" امس وفيه صور من الاقمار الاصطناعية لمواقع عسكرية وامنية اسرائيلية داخل المدن والاماكن السكنية داخل اسرائيل هو رسالة مكملة للخطاب الذي قاله الأمين العام لحزب الله امس الاول.
وقال مرجع عسكري مراقب "ان اهمية الفيديو هي في تبيان اطلاع "حزب الله" على بعض  النقاط الامنية الحساسة وغير المعلن عنها وليس فقط المباني الرسمية والمواقع النظامية المعروفة".
 
 

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