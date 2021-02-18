لبنان

ابي خليل: جعجع يغطي انكفاءه بالهجوم على عون

Lebanon 24
18-02-2021 | 14:47
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غرد النائب سيزار ابي خليل عبر حسابه على "تويتر": "‏جعجع كالعادة يحاول تغطية انكفائه وتخاذله التاريخي عن معارك السيادة والشراكة والكرامة وبيعه قضايا لبنان والمسيحيين والانخراط بعملية تصفيتهم من خلال الهجوم على "التيار الوطني الحر" وفخامة الرئيس عون".
المصدر: الوكالة الوطنية
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18/02/2021 17:56:36 Lebanon 24 Lebanon 24

سيزار ابي خليل

سمير جعجع

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