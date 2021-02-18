ابي خليل: جعجع يغطي انكفاءه بالهجوم على عون

غرد النائب سيزار ابي خليل عبر حسابه على "تويتر": "‏جعجع كالعادة يحاول تغطية انكفائه وتخاذله التاريخي عن معارك السيادة والشراكة والكرامة وبيعه قضايا لبنان والمسيحيين والانخراط بعملية تصفيتهم من خلال الهجوم على "التيار الوطني الحر" وفخامة الرئيس عون".