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لبنان
وزير الدفاع الإسرائيلي يرد على نصرالله
Lebanon 24
18-02-2021
|
16:00
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ردّ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، على تصريحات الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله التي قال فيها إن "الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستواجه في الحرب المقبلة ما لم تعرفه منذ قيام إسرائيل"، وقال غانتس إن لبنان "سيرتعد" و"حزب الله" سيدفع "ثمنا رهيبا" حال اضطرت إسرائيل للدخول في مواجهة عسكرية مع الأخبر.
وجاء رد غانتس في كلمة أدلى بها خلال مراسم تأبين قتلى الجيش الإسرائيلي الذين لا تعرف وزارة الدفاع الإسرائيلية مكان دفنهم، بحسب القناة "12" الإسرائيلية.
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "حتى هذه الأيام، ورغم أن إسرائيل هي أقوى قوة في الشرق الأوسط ، إلا أن هناك من يهددنا بثمن الحرب أو أيام المعارك".
وتابع: "صحيح إذا كانت هناك أيام معركة على الجبهات المختلفة، ستكون صعبة ولكنها ستكون صعبة ورهيبة أولاً وقبل كل شيء على أعدائنا، وهذا ينطبق بشكل خاص على حزب الله وحماس".
ومضى غانتس مهددا: "في مواجهة هذا التهديد، فإن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي عملية استخدام قوة قد تكون مطلوبة- إذا كان علينا أن نصل إلى أيام المعركة (معركة تستغرق أياما)- فإن لبنان سيرتجف، وسيتضرر حزب الله بشكل بالغ".
وفيما يتعلق بإعادة جنديين إسرائيليين يعتقد أنهما قتلا وتحتفظ حركة "حماس" برفاتهما في قطاع غزة قال غانتس: "نحن لا نتوقف عن العمل لإعادة أورون شاؤول وهادار غولدين، اللذين أشعر بمسؤوليتي الشخصية تجاههما، باعتباري الشخص الذي أرسلهما إلى المعركة".
المصدر:
سبوتنيك
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