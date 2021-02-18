وئام وهاب: لن أترشح للانتخابات الفرعية وسأدعو الى المقاطعة

أعلن رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب انه لن يترشح للانتخابات الفرعية.



وقال وهاب للـLBCI: "سأدعو الى المقاطعة لأن اي مركز لا يزيد ولا ينقص"، مؤكداً أن المطلوب هو قانون انتخاب جديد يوقف هيمنة قوى الامر الواقع.