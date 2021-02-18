لبنان

وئام وهاب: لن أترشح للانتخابات الفرعية وسأدعو الى المقاطعة

Lebanon 24
18-02-2021 | 14:50
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أعلن رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب انه لن يترشح للانتخابات الفرعية.

وقال وهاب للـLBCI: "سأدعو الى المقاطعة لأن اي مركز لا يزيد ولا ينقص"، مؤكداً أن المطلوب هو قانون انتخاب جديد يوقف هيمنة قوى الامر الواقع.
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وئام وهاب

انتخابات فرعية

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