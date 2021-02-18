رصد حمى في قرى جنوبية.. وهذا ما طُلب من المواطنين منعاً للإنتشار

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" انه بعد رصد حالات من الحمى القلاعية (حافور) في قرى القضاء، باشر مركز الخدمات الزراعية في اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل، بالتعاون مع مؤسسة جهاد البناء الإنمائية، والتنسيق مع نقابة مربي الأبقار في الجنوب حملة تحصين ضد هذا المرض للأبقار في قرى الإتحاد.ومنعا لانتشار المرض بين الأبقار وحرصا على الثروة الحيوانية، طلب من مربي المواشي التزام الإرشادات التالية: الحفاظ على النظافة والتعقيم الدوري للمزارع، وعزل الحيوان المصاب، والتأكد قبل شراء الأبقار من خلوها من الأمراض المعدية.