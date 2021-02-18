إخبار ضد نديم قطيش

تقدم المحامي وسام المذبوح امام النيابة العامة التمييزية في بيروت بإخبار بحق الاعلامي نديم قطيش بتهمة "التحريض على التقاتل واثارة النعرات الطائفية والاستعانة بدول خارجية لتجويع اللبنانيين والدعوة والتمهيد لتبرير عدوان خارجي على لبنان"، كما ورد في نص الإخبار.

اليكم المستندات المرفقة: