اليكم نص قرار نقل ملف انفجار المرفأ من القاضي صوان

ينشر "لبنان 24" نص القرار الذي قضى بنقل ملف انفجار المرفأ من القاضي فادي صوان، بعدما أصدرت محكمة التمييز برئاسة القاضي جمال الحجار قراراً قضى بقبول طلب نقل الملف من يد القاضي فادي صوان وإحالتها الى قاضٍ آخر يعين وفقاً لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.

للإطلاع على نص القرار كاملاً اضغط على الرابط أدناه.