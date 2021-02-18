انطلاق حملة التلقيح في مستشفى البترون

تسلم مستشفى البترون اليوم كمية من اللقاحات ضد فيروس كورونا من وزارة الصحة العامة، في حضور مدير المستشفى أيوب مخباط وعدد الأطباء والممرضين والمسؤولين الاداريين.

وانطلقت حملة التلقيح في المستشفى حيث بدأ الأطباء والممرضون والممرضات بتلقي اللقاح.

وأكد مخباط ان "المستشفى في جهوزية تامة والتحضيرات قائمة لإنجاح الحملة واستقبال كبار السن من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة، بالاضافة الى الطواقم الطبية والتمريضية العاملة في المستشفى والمستشفيات المجاورة".