لبنان

رابطة التعليم المهني والتقني بحثت وعكر دعم الاسر الاكثر فقراً لاولياء أمور الطلاب

Lebanon 24
18-02-2021 | 16:06
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أعلنت رابطة التعليم المهني والتقني في بيان، "أن اجتماعا عقد قبل ظهر اليوم، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال السيدة زينة عكر في مكتبها في اليرزة، في حضور النائبة رولا الطبش ونبيه مراد ممثلا المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري ووفد من الهيئة الادارية للرابطة. وتم طرح موضوع برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا لاولياء امور الطلاب في قطاع التعليم المهني والتقني لمستوى شهادة التكميلية المهنية وما دون اسوة بقطاع التعليم الاكاديمي الرسمي للشهادة المتوسطة وما دون".

وأشار البيان الى "أن اللقاء كان بناء وموضوعياً حيث أبدت معالي وزيرة الدفاع حرصها على متابعة هذا الملف، وقد تم تسليم معاليها المعلومات الكاملة المطلوبة".

وتوجهت الرابطة في بيانها بـ"تحية احترام وتقدير من دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر ومن سعادة النائبة السيدة رولا الطبش"، متمنية "ان تصل الحقوق الى اصحابها عملا بمبدأي المساواة والعدل".
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