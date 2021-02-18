لبنان

الثلوج تغطّي محمية "كرم شباط" في القبيات - عكّار (صور)

Lebanon 24
18-02-2021 | 16:30
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غطّت الثلوج محمية "كرم شباط" في منطقة القبيات - عكّار، حيث ارتدت المحمية الثوب الأبيض. 
 
 
 
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