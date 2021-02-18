وزارة الاشغال ترد على ستريدا جعجع

أصدر المكتب الاعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل البيان الاتي:

"أوردت سعادة النائب ستريدا جعجع في تصريح لها عن أن مركز جرف الثلوج في بشري التابع لوزارة الأشغال العامة والنقل قد طلب منها تأمين مادة المازوت لغرض استعمالها في فتح طريق قضاء بشري الفرعية، وانها ستسلمهم الكمية المطلوبة اليوم.

يهم المكتب الاعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل ان يوضح الأتي:

ان مادة المازوت وغيرها من مستلزمات أعمال جرف الثلوج مؤمنة من قبل الوزارة لكافة مراكزها ومنها بشري.

ان مركز بشري - الأرز وبناء لافادته، لم يطلب من السادة النواب مطلقا تأمين مادة المازوت لسير الجرافات.

ان مادة المازوت التي قام السادة نواب بشري بتأمينها، قدمت لاتحاد بلديات بشري لتقوم جرافاتها بواجباتها بتأمين فتح الطرقات الفرعية في بشري.

ان مسؤولية وزارة الأشغال العامة والنقل وصلاحياتها محصورة بشبكة الطرق المصنفة فقط ولا يعود لها اطلاقا أمر صيانة وفتح الطرقات الفرعية والداخلية، والذي هو وفقا للقوانين والأنظمة والتعاميم الصادرة بهذا الشأن يعود للبلديات واتحاداتها.

ان الوزارة على استعداد دائم لتأمين المساعدة والمساندة للبلديات والاتحادات وفقا للأولويات والامكانيات المتوفرة لديها".