لبنان

بخاري استقبل السفير الياباني

Lebanon 24
18-02-2021 | 16:34
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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري،اليوم، في مقر إقامته في اليرزة، سفير اليابان لدى لبنان تاكيشي اوكوبو. وتم خلال اللقاء البحث في مجمل المستجدات السياسية.
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